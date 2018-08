Niedziela handlowa sierpień. Czy zrobisz zakupy 26 sierpnia?

Już jutro czeka nas niedziela handlowa. Oznacza to, że fani niedzielnych zakupów będą mogli wybrać na zakupy, ponieważ wszystkie sklepy tego dnia będą otwarte.

Niedziela handlowa – kiedy

Niedziela handlowa przypada w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Dlatego już jutro będziemy mogli spokojnie i bez obaw przejść się do ulubionych galerii handlowych. Wszystkie Biedronki, Lidle, Auchan i Carrefoury, a także inne sklepy będą tego dnia otwarte dla klientów. Niedziela handlowa z pewnością ucieszy wszystkich, którym w tygodniu brakuje czasu na zrobienie zakupów. Jeśli ktoś przyzwyczaił się już do zakupów w okolicznych Żabkach i Carrefourach Express, nie musi się o nic martwić. Te sklepy również będą otwarte w najbliższą niedzielę. Nie zawiodą również popularne ostatnio stacje paliw. Nie zmieni się również system pracy lokali gastronomicznych. Kawiarnie, restauracje, lodziarnie i wszystkie pozostałe placówki tego typu pozostaną otwarte. Niedziela handlowa to dobra okazja do odwiedzenia kina i innych miejsc rozrywki, których nie obowiązuje niedzielny zakaz handlu.