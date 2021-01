Niedziela "półhandlowa". Smutne obrazki w galeriach

Ta niedziela jest dla handlu wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że to pierwszy taki dzień w tym roku kalendarzowym. Bardziej z tego względu, że jest to jednocześnie ostatni dzień obostrzeń w handlu.

Paradoksalnie więc mamy do czynienia z niedzielą handlową, gdy spora część handlu działać nie może . Bo poza sklepami spożywczymi, meblowymi, budowlanymi oraz drogeriami czy aptekami nie może działać nikt.

Widać to w warszawskim centrum Blue City. W głównym holu galerii dało się spotkać zaledwie kilka osób. Zdjęcia przysłała nam jedna z naszych czytelniczek przez platformę dziejesię .

Wylicytuj weekend w domku. Money.pl gra z WOŚP

To efekt kończącego się 31 stycznia lockdownu dla większości sklepów, zlokalizowanych w galeriach handlowych. Mowa tu przede wszystkich o sieciach odzieżowych, ale również wyspach handlowych czy sklepach obuwniczych i sportowych.

Od poniedziałku będą one mogły działać w reżimie sanitarnym. Przedstawiciele galerii apelują do rządu, by poszkodowanym branżom niejako "oddał" niewykorzystaną niedzielę handlową i zaplanował dodatkowy taki dzień w najbliższym czasie.