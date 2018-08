Niedziele handlowe – sierpień 2018. Kiedy sklepy są otwarte?

Niedziele handlowe w sierpniu 2018. Żabka, Lidl, Biedronka, Carrefour – kiedy sklepy będą otwarte?

Niedziele handlowe w sierpniu 2018. Kiedy zrobimy zakupy?

Kalendarz – niedziele handlowe sierpień 2018

Z kalendarza jednoznacznie wynika, że 19 sierpnia 2018 to niedziela wolna od handlu. Przypominamy, że w dni z zakazem handlu zakupy będziemy mogli zrobić między innymi na stacjach benzynowych oraz aptekach. Otwarte będą również mniejsze sklepiki, w których za ladą może stanąć właściciel lub osoby zatrudnione na umowę o dzieło i o zlecenie. Czynne będę również sklepy Żabka i Freshmarket, ale godziny otwarcia placówek (w zależności od miejsca) mogą być różne. Zakupów nie zrobimy jednak w dużych sklepach takich jak Żabka, Lidl , Biedronka czy Carrefour .

Zakaz handlu w niedzielę 2018

Zakaz handlu w niedzielę, który obowiązuje od marca 2018 to dopiero początek. Wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku w Polsce będzie obowiązywać całkowity zakaz handlu w niedziele. Wyjątkiem będzie 7 niedziel w roku podczas wzmożonego ruchu zakupowego – są to 3 przedświąteczne niedziele oraz ostatnie niedziele przypadające w miesiącach: styczeń, kwiecień, czerwiec oraz sierpień.