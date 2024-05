Niemcom brakuje rąk do pracy. Straty idą w miliardy euro

Według szefa niemieckiego związku pracodawców Rainer Dulger, obecna polityka migracyjna Niemiec jest niewystarczająca, by zachęcić wystarczającą liczbę obcokrajowców do przyjazdu do kraju i podjęcia w nim pracy. - Co mamy im do zaproponowania? Jeden z najbardziej skomplikowanych języków Europy, katastrofalny rynek mieszkaniowy, powolną biurokrację i mało miejsc w przedszkolach przy mało elastycznych godzinach ich otwarcia - stwierdził Dulger.