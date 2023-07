Niemcy coraz częściej kupują domy w Polsce. Co jest powodem?

Tanie nieruchomości można znaleźć także po niemieckiej stronie granicy, szczególnie na terenach wiejskich. Niemcom coraz łatwiej przenosić się do Polski. (…) Mogą oni kupować na takich samych warunkach, jak ich polscy sąsiedzi. Niemcy od lat stanowią drugą co do wielkości grupę zagranicznych nabywców w Polsce, zaraz za Ukraińcami" – podkreśla dpa. Walorem polskiego rynku mieszkaniowego jest wysoka rentowność wynajmu brutto, zwłaszcza na tle krajów Europy Zachodniej, przy relatywnie niskim opodatkowaniu dochodów z wynajmu.