Niemcy pozwane za smog. Komisja Europejska walczy o czyste powietrze

Komisja Europejska pozywa Niemcy i pięć innych krajów przed Trybunał Sprawiedliwości UE. Chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Nie ma wśród nich Polski.

- Komisja Europejska zaskarżyła Niemcy przed Trybunał Sprawiedliwości UE - poinformował w Brukseli komisarz ds. środowiska Karmenu Vella. Powodem jest przekroczenie dozwolonych wartości tlenków azotu w 66 niemieckich miastach i gminach. W 20 z nich przekroczenie było bardzo wyraźne. Niemcy nie podjęły też odpowiednich środków, by możliwie jak najbardziej skrócić okresy, w których przekraczany jest dopuszczalny limit. - Długo czekaliśmy, ale jeszcze dłużej czekać nie możemy - powiedział komisarz Vella.

Na razie bez efektów

W drugim postępowaniu, które KE uruchomiła pod koniec 2016 r., zarzuca sę niemieckiemu rządowi ogromne zaniedbania w aferze spalinowej. Rząd w Berlinie nie ukarał koncernu Volkswagen za manipulacje wartościami emisji spalin, a do tego nie przypilnował w wystarczającym stopniu, czy producenci samochodów przestrzegają przepisów. Już na początku postępowania rząd Angeli Merkel ostro protestował przeciwko kierowanym pod jego adresem zarzutom.

Teraz KE rozpoczyna kolejny etap postępowania – nie tylko przeciwko Niemcom, ale także przeciwko Włochom, Luksemburgowi i Wielkiej Brytanii. Formalnie Komisja odnosi się do zignorowanych przepisów unijnych dotyczących homologacji pojazdów. Według prawa UE państwa powinny posiadać "skuteczne, adekwatne i odstraszające systemy sankcji, by zniechęcać producentów samochodów do naruszania obowiązującego prawa". W przypadku tych czterech państw KE stwierdziła, że takich sankcji nie ma.