Niemiecka sieć sklepów idzie na sprzedaż. Dopiero co debiutowała w Polsce

W Woolworth nie kupimy żywności, ale możemy przebierać w produktach z wielu innych kategorii. Znajdziemy tam m.in. zabawki, produkty AGD, kosmetyki, tekstylia domowe, artykuły papiernicze i dekoracyjne. Łącznie to nawet od 8 tys. do 12 tys. produktów. Często pochodzą one od mniejszych producentów, choć czasami można też natrafić na towary markowe.