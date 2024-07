Niemiecki gigant podbija Polskę. Otworzy pierwszą drogerię w Warszawie

- Znajdujemy się w bardzo dynamicznej fazie rozwoju i praktycznie z roku na rok podwajamy liczbę sklepów w Polsce, umacniając naszą pozycję w południowo-zachodniej części kraju, w tym szczególnie na Śląsku, ale także systematycznie wkraczamy do nowych województw. Po udanym debiucie w Łódzkiem, gdzie z pewnością do końca roku pojawią się nasze kolejne sklepy, możemy oficjalnie potwierdzić, że już jesienią otworzymy pierwszy dm w stolicy. Nieustannie też pracujemy nad nowymi lokalizacjami i mogę zdradzić, że nie będzie to nasze ostatnie słowo w województwie mazowieckim w tym roku - podkreślił Marcin Detko, Dyrektor Obszaru Ekspansji dm w Polsce, cytowany przez portal.