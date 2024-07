Gigant kosmetyczny otworzył magazyn w Polsce. Zatrudni ponad tysiąc osób

Notino zainwestowało też w Cubiscan, czyli inteligentne narzędzie do efektywnego mierzenia i ważenia paczek. Poza tym planuje wprowadzić do magazynu autonomiczne roboty marek Locus i Agilox. Ich zadaniem ma być przyspieszenie transportu produktów po magazynie. Dodatkowym usprawnieniem będą maszyny do automatycznej dystrybucji próbek do pudełek.