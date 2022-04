Niemiecki producent proszków wycofuje się z Rosji. O decyzji Putina mówi wprost

Henkel AG and Co. KGaA to niemiecki koncern chemiczny z siedzibą w Düsseldorfie założony w 1873 r. Firma specjalizuje przede wszystkim w produkcji środków higienicznych do użytku domowego i przemysłowego. To ona stoi za takimi markami jak Persil, Perwoll, Silan, Fa, Schauma, Pur, Ceresit czy Loctite.