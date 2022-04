Niemiecki producent proszków zostaje w Rosji. Ważny pracownik rzucił papierami

Niemcy powinny zrobić więcej

"To samo dotyczy rządów, szczególnie niemieckiego, który jest jednym z największych importerów rosyjskich surowców. Jeśli naprawdę chcemy żyć zgodnie z wartościami ochrony życia, wolności i prawa, musimy chcieć podejmować niewygodne decyzje, włączając w to natychmiastowe wstrzymanie zakupu gazu i ropy z Rosji. Jesteśmy to winni naszym ukraińskim przyjaciołom i społeczności międzynarodowej, nawet jeśli oznacza to dla nas recesję w najbliższych latach. Niemcy są wystarczająco silne, by temu podołać, pomagając przy tym najbardziej wrażliwym obywatelom, a dzięki temu staną się silniejszym, bardziej zjednoczonym i respektowanym krajem" - podsumował Krauss, który zasiada w komitecie wykonawczym spółki Henkel Adhesives Technologies.