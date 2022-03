Nieoficjalnie: rząd przymyka oko na handel w niedzielę. Wpłynęła na to wojna w Ukrainie

To jednak nie są rozwiązania systemowe, tymczasem uchodźcy po przekroczeniu granicy nie zostają tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, a szukają schronienia w całej Polsce. Akcje pomocowe trwają we wszystkich województwach, co sprawia, że sens miałoby otwarcie sklepów w niedzielę w całym kraju. Po to, by zaopatrywać uchodźców w potrzebne produkty.