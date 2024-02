Nieoficjalnie: rząd zniesie zakaz handlu. Decyzja zapadła

Koalicja Obywatelska obiecywała zniesienie zakazu handlu w trakcie swojej kampanii wyborczej. W rządzie nie ma jednak stuprocentowej zgody, co do realizacji tego postulatu. Przeciwny takiemu rozwiązaniu jest klub Lewicy. Co więcej, lewa strona sceny politycznej proponuje, by także pracownicy branż nieobjętych zakazem mieli prawo do dwóch wolnych niedziel w miesiącu.