Nowa fala podwyżek cen wody. Zaczęło się na przełomie roku

18 lutego w życie wchodzi podwyżka cen wody w Gdańsku . Nowa taryfa podnosi stawki do 5,64 zł za metr sześcienny wody i 7,28 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków. Łącznie mieszkańcy zapłacą 12,92 zł za metr sześcienny - o 1,27 więcej niż do tej pory ( wzrost o 10,9 proc. ).

Drożej zrobiło się także w Świnoujściu . Od lutego ceny poszły w górę o 1,47 zł za metr sześcienny. Nowe stawki to 6,47 zł za metr sześcienny wody i 5,71 zł za odprowadzenie metra sześciennego ścieków. Czyli łącznie 12,18 zł. Małgorzata Bogdał, prezeska Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu, wyliczała, że przeciętna, trzyosobowa rodzina będzie teraz płacić 25 zł miesięcznie więcej ( różnica 13,7 proc. ).

Od początku grudnia więcej płacą także lublinianie - 5,49 zł brutto za metr sześcienny wody i 7,23 zł za metr sześciennych ścieków. To daje łącznie 12,72 zł za metr sześcienny ( wzrost o 12,8 proc. ). Według wyliczeń wodociągów przeciętna rodzina zapłaci 12 zł miesięcznie więcej.

Warto przy tym zauważyć, że w stolicy województwa lubelskiego była to druga podwyżka w ciągu 12 miesięcy. Wcześniej, w styczniu 2024 r., ceny wzrosły bowiem o 15 proc. Ratusz zapewniał wówczas, że nowe taryfy będą obowiązywały przez trzy lata .

W listopadzie taryfy poszły w górę również w mieście Kowal. Opłaty wzrosły z 3,47 zł do 4,28 zł, a ścieków z 6,62 zł do 7,43 zł (łącznie o 16 proc. w górę ). - Uzasadnieniem wzrostu opłat jest nie tylko inflacja, wzrastające ceny energii i usług zewnętrznych, ale przede wszystkim duży wzrost wydatków płacowych, w wyniku radykalnej podwyżki płacy minimalnej — przekazały władze gminy.

Podwyżka została natomiast odłożona w czasie w Nowym Sączu. Na początku grudnia 2024 r. lokalne media pisały, że mieszkańcy gminy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków zapłacą o jedną czwartą więcej niż dotychczas — do 21,18 zł za metr sześcienny. Decyzja została jednak uchylona przez Wody Polskie.

Nie oznacza to jednak, że wzrostu cen w ogóle nie będzie. Jak pisze serwis Twój Sącz, decyzja trafiła do rozpatrzenia przez organ I instancji. "Oznacza to, że proces zatwierdzenia taryf Sądeckich Wodociągów potrwa kolejne tygodnie, a być może i miesiące" - czytamy.