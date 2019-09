Nowa promocja Lidla. Książka nauczy dzieci zdrowego odżywiania

Od poniedziałku w Lidlu można ponownie zbierać naklejki. Tym razem po to, by zdobyć nową książkę, wydaną we współpracy z Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. To kompendium wiedzy o żywieniu dzieci.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Klienci Lidla od poniedziałku znowu mogą zbierać naklejki. Tym razem na książkę (East News)

"Supermocni kontra złodzieje zdrowia" - to tytuł książki, którą swoim klientom proponuje niemiecka sieć handlowa.

"Książka składa się z dwóch części łączących naukę z zabawą. W pierwszej – edukacyjnej, znajdziemy przejrzyste, czytelne porady, istotne dane, a także proste przepisy. Druga, dedykowana tym najmłodszym, składa się z 3 komiksów zawierających prawdziwych bohaterów i ich przygody" - tak swoją promocję zachwala Lidl.

Sieć chce walczyć ze złymi nawykami żywieniowymi dzieci, które na talerzach przede wszystkim mają produkty bogate w cukier, ale również tłuszcz czy sól. Unikają z kolei warzyw i innych zdrowych produktów.

Obejrzyj: Podatek handlowy? Nie łudźmy się: będzie drożej

W zmianach mają pomóc eksperci, którzy zostali zaproszeni to współtworzenia książki. Wśród nich są m.in. prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, dyrektor Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej oraz ambasador Kuchni Lidla – Karol Okrasa.

- Dla rozwoju dziecka i jego zdrowia kluczowe są warzywa i owoce. Ich jedzenie wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu, oczu, mięśni oraz układu odpornościowego. Tymczasem z badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że dzieci w Polsce spożywają ich zdecydowanie za mało - mówi prof. Mirosław Jarosz.

- Nieustannie staramy się zwiększać świadomość Polaków z zakresu zdrowego odżywiania i trybu życia. Cieszymy się, że już po raz drugi nawiązaliśmy współpracę z największym autorytetem w dziedzinie zdrowego odżywiania w Polsce Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektor komunikacji korporacyjnej w Lidl Polska.

Żeby zdobyć książkę, trzeba zebrać 5 naklejek, które wydawane są po wydaniu przynajmniej 60 zł. Wśród zakupionych produktów musi się jednak znaleźć przynajmniej jeden owoc lub warzywo. Promocja trwa do 27 października lub wyczerpania zapasów.