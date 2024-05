Nowa sieć spożywcza wchodzi do Polski. Tyle zapłacimy za jej produkty

Co znajduje się w ofercie?

Na oficjalnej stronie piekarni znajdują się przykładowe produkty i ich ceny. Jak czytamy, precel w zależności od dodatku, kosztuje od 1,99 RON (lej rumuński) do 4,50 RON, czyli między ok. 1,70 zł do 3,90 zł. W asortymencie piekarni znajdują się także wyroby z ciasta francuskiego, z nadzieniem parówkowym lub szynkowym. Ich ceny wahają się w przeliczeniu od 4,20 zł do 4,70 zł.