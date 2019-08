Nowe połączenie American Airlines: Kraków-Chicago. Zniesienie wiz już pewne?

Linie lotnicze American Airlines uruchomią od maja przyszłego roku połączenie z Krakowa do Chicago. Loty będą odbywały się pięć razy w tygodniu. Trasa obsługiwana będzie Boeingami 787-8.

Samoloty z Krakowa do Chicago mają latać pięć razy w tygodniu. (iStock.com)

"Decyzja American Airlines to dowód na wyjątkowy potencjał Krakowa i Małopolski na rynku amerykańskim. Kolejne, po już funkcjonujących połączeniu PLL LOT, bezpośrednie połączenie z Krakowa do Chicago sprzyja rozwojowi ruchu turystycznego, ale również biznesowego. To właśnie ze Stanów Zjednoczonych pochodzi najwięcej inwestycji zagranicznych lokowanych w Małopolsce. Dobrze wykształceni i przedsiębiorczy Małopolanie, wysoki potencjał rozwoju innowacyjności, znane na świecie centrum outsourcingu, to tylko niektóre atuty naszego regionu" - powiedział prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, cytowany w komunikacie.

Pierwszy lot linii American Airlines z Chicago do Krakowa zaplanowano na 7 maja 2020 r. To pierwsza trasa amerykańskich linii do Polski.

Na wieść o nowym połączeniu amerykańskich linii w sieci pojawiły się komentarze, że to najlepszy zwiastiun zniesienia wiz do USA, o które Polska zabiega od wielu lat. Pomoc w tej sprawie deklaruje ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która obiecała, że Polacy bez wiz będą podróżować do Stanów najpóźniej od 2020 r.

- Potwierdzam, że do końca roku fiskalnego, tj. do września 2019 r., wymagania dotyczące zniesienia wiz będą spełnione i będziemy w stanie nominować Polskę do programu Visa Waiver - przyznała w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy" ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.