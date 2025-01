Nowe przepisy już obowiązują. Weszła zmiana w popularnym świadczeniu

Program "Aktywny rodzic" zmienił zasady wsparcia finansowego dla rodziców dzieci do lat trzech. Od 3 stycznia obowiązują nowe terminy składania wniosków. Osoby, które nie złożyły wniosku w tym czasie, utraciły prawo do zaległych świadczeń.

Od 1 października 2024 r. rodzice mogą ubiegać się o dodatki w ramach programu "Aktywny rodzic" (który w "100 konkretach na 100 dni" Koalicji Obywatelskiej był określany jako "babciowe"). Program składa się z trzech świadczeń do wyboru: Aktywni rodzice w domu, Aktywnie w pracy oraz Aktywnie w żłobku.

Przewidziane wsparcie w ramach programu "Aktywnie w żłobku" wynosi maksymalnie 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością - 1900 zł, przy czym kwota ta nie może przekraczać faktycznych kosztów opieki ponoszonych przez rodziców. Świadczenie skierowane jest dla aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia.

Zmiana zasad przyznawania świadczenia

Rodzice, którzy złożyli wniosek do 2 stycznia 2025 r., mogli otrzymać świadczenie z wyrównaniem od października 2024 r. Natomiast w przypadku wniosków złożonych po tej dacie, nie ma możliwości uzyskania pełnego wyrównania. Świadczenie bowiem wypłacane jest zgodnie z nowymi zasadami.

Jak informuje ZUS, od 3 stycznia 2025 r. rodzice muszą dostarczyć dokumenty w ciągu dwóch miesięcy od momentu, gdy dziecko zacznie uczęszczać do placówki opiekuńczej. Jeśli rodzic dopełni formalności w tym terminie, świadczenie obejmie również miesiąc rozpoczęcia opieki, nawet jeśli wniosek zostanie złożony w następnym miesiącu kalendarzowym.

Co ważne, wnioski złożone po upływie dwóch miesięcy kwalifikują się jedynie do wypłaty od miesiąca złożenia dokumentów, bez prawa do wyrównania za wcześniejsze okresy.

Jak działa program Aktywny Rodzic?

Program składa się z trzech różnych świadczeń. Można pobierać tylko jedno z nich, do wyboru. Pierwsze, Aktywnie w domu, wprowadza istotne zmiany w świadczeniach rodzinnych. Dzieci w wieku od dwunastu do trzydziestu pięciu miesięcy są objęte świadczeniem wynoszącym 500 zł miesięcznie przez dwa lata, co łącznie daje kwotę 12 tys. zł. Program zastępuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO), jednak wprowadza nowość - obejmuje także pierwsze dziecko.

Drugie świadczenie, Aktywnie w żłobku, zastępuje dotychczasowe "żłobkowe" o wartości 400 zł miesięcznie. Maksymalna kwota świadczeń wyniesie 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z niepełnosprawnością – 1900 zł.