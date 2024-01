Nowe świadczenie dla rodziców jeszcze w tym roku. Rząd rozda półtora miliarda złotych

"Babciowe" znalazło się w stu konkretach na pierwsze sto dni rządów, z którymi do wyborów szła Koalicja Obywatelska. Rząd zarezerwował pieniądze na ten cel w ustawie budżetowej na 2024 rok. W czwartek budżet został przyjęty przez Sejm, teraz trafi do Senatu, a na koniec - na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent nie może zawetować budżetu, ale może go odesłać do Trybunału Konstytucyjnego.