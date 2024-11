Zaskakujące dane o Polakach na L4. Ta grupa choruje częściej

Raport Enel-med, który cytuje pulshr.pl, wskazuje, że w 2023 r. lekarze wystawili łącznie 27 mln zwolnień lekarskich. W porównaniu do 2022 r. to wzrost o 0,6 proc. Polacy na L4 przebywali w sumie 287,2 mln dni (wliczają się w to: absencja chorobowa z tytułu choroby własnej, opieki nad dzieckiem oraz innym członkiem rodziny).