Nowość w paczkomatach. InPost wprowadza funkcję multiskrytek

InPost testuje rozwiązanie, które spodoba się tym, którzy dużo kupują i w rezultacie często muszą spacerować do paczkomatów. To multiskrytki, które umożliwią włożenie kilku paczek od różnych nadawców. Warunek jest jeden: paczki muszą dotrzeć do paczkomatu w tym samym czasie i zmieścić się w jednej skrytce.