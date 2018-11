Nowy atlas zadłużenia w RFN. Coraz więcej seniorów

Prawie 7 mln osób w Niemczech pogrąża się w długach. Jak wyjść z tej matni?

Głównym powodem zadłużenia jest bezrobocie albo zbyt niskie zarobki . W ubiegłych 10-15 latach ogromnie rozrósł się sektor niskich płac – wyjaśnienia Henning Dimpker, dyplomowany pracownik socjalny. Inne powody zadłużenia to: ciężka choroba, rozwód, rozrzutne życie. Spory odsetek stanowią także ludzie, którzy założyli firmę i im nie wyszło. To zazwyczaj małe start-upy młodych ludzi, którzy nie zatrudniali nikogo więcej.

Zazwyczaj jest już za późno, kiedy ludzie trafiają do specjalistycznej poradni. Za wieloma z nich już od lat ciągną się długi i przyzwyczaili się do tego, że nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. – Trafiają do nas, kiedy zajęto im konto albo w ogóle już nie mają dostępu do swoich pieniędzy. W stadium początkowym możliwe jest jeszcze uzgodnienie spłat ratalnych albo próby mediacji poza sądem. Przy wysokim zadłużeniu pozostaje już tylko ogłoszenie niewypłacalności. – Im dłużej ludzie są ponad miarę zadłużeni, tym mniejszą mają motywację, by stawić czoła problemom – wyjaśnia szef poradni.