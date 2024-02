37 tys. zł czynszu. Prześwietlili nowego dzierżawcę Samotni

- Jest w postępowaniu ofertowym zapis o podpisaniu weksla na kwotę 200 tys. zł. Jak spółka ma kapitał 5 tys. zł, a w spółce z.o.o. odpowiadamy do kapitału zakładowego, to się nie kompensuje. To można i weksel podpisać na milion i nie będzie skąd wyegzekwować tego weksla. O ile się nie mylę, w przypadku spółki cywilnej, tak jak obecny dzierżawca Samotni ma, to w spółce cywilnej każdy odpowiada swoim majątkiem całym. Jeżeli ktoś ma swój dom, swój samochód, to to jest jego majątek i on tym majątkiem odpowiada. A w spółce z.o.o. odpowiadamy tutaj do kapitału, jaki jest w firmie - dodał Kurdziel.