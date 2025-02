Wegeknajpa się zwija. Jej los podzieliło wielu w tej branży

Krowarzywa (słynąca m.in. z roślinnych burgerów i wrapów) rozpoczynała ten rok z dwoma lokalami. To już nieaktualne. 27 stycznia zamknęła się restauracja w Krakowie i wielkimi krokami nadchodzi ostateczny koniec sieci, która powstała w 2013 r.

Lokal w Warszawie zostanie zamknięty z końcem marca 2025 r. Niestety byliśmy zmuszeni do zamykania kolejnych lokali z powodu wysokich kosztów prowadzenia działalności gastronomicznej oraz mniejszej, niż wcześniej liczby klientów - mówi nam Krzysztof Bożek z Krowarzywa.

Podobny los spotkał ostatnio dwie popularne "wegerestauracje" we Wrocławiu - Tajfun oraz Wilk Syty. Z kolei z mapy Krakowa zniknęła m.in. Falla. "Była niezastąpiona, nie mogę przeboleć, że w Krakowie nie zjem już ich kultowego bakłażana" - przyznaje jeden z internautów na forum poświęconym wegańskiej i wegetariańskiej gastronomii.

Kuchnia z wartościami nie skusiła mieszkańców Gliwic

Dlaczego wegelokale się zamykają? Swoją historię opowiedział nam Rafał Bałaga, który przez prawie dwa lata był właścicielem restauracji z kuchnią roślinną w Gliwicach.

Pomysł narodził się po wizycie w jednej z restauracji serwującej kuchnię roślinną we Wrocławiu. Pan Rafał, który wówczas sam był weganinem, uznał, że chciałby otworzyć własny lokal. Zrealizował ten plan w 2021 r.

- Ten pomysł spinał się z moimi wartościami. W tamtym czasie kuchnię roślinną serwowały raczej małe bary. Chciałem stworzyć większy lokal, w którym podchodzi się do jedzenia w bardziej nowatorski sposób - przyznaje w rozmowie z WP Finanse.

W restauracji były dostępne oferta lunchowa, obiadowa i kolacyjna, dominowały przekąski i dania główne. - Mieliśmy świetne desery, robiliśmy własne lody. Eksperymentowaliśmy, szukając nowych przepisów - podkreśla.

Jak wspomina, odbiór wśród klientów był bardzo pozytywny. - Niestety, to była zbyt mała baza ludzi, aby biznes spinał się finansowo. To był za duży koncept na tak małe miasto - ocenia właściciel z perspektywy czasu. W Gliwicach mieszka niespełna 200 tys. osób.

Jakość produktu? Kluczowa, ale nie dla wszystkich

- Bardzo nas zdziwiło, że nie wszyscy klienci doceniają w pełni jakość produktu. Dla wielu z nich nie było istotne, czy produkt pochodzi z uprawy ekologicznej czy z supermarketu. Nasza szefowa kuchni całkowicie zrezygnowała z awokado, ponieważ jest pozyskiwane w sposób nieetyczny w Meksyku. To przykład tego, jak chwilami wartości przeważały nad samym biznesem, co też było trudne na dłuższą metę - przyznaje pan Rafał.

Jak dodaje, dostawcami byli sprzedawcy z Targu na Zielonym w Gliwicach oraz lokalni rolnicy, a to generowało wyższe koszty.

Nasz rozmówca mówi, że próbował również wprowadzać zmiany w tym m.in. rozwiązania food sharingowe. - Rozszerzyliśmy ofertę o dania mięsne z poszanowaniem kuchni roślinnej. Ostatecznie nie przyniosło to rezultatu i zamknęliśmy lokal. Być może zabrakło lidera, który pociągnąłby to przedsięwzięcie dalej. Myślę, że w przypadku autorskich restauracji szef zaangażowany na 200 proc. to klucz do sukcesu - wskazuje.

Co przeszkadza wegerestauracjom?

W Polsce widać wzrost zainteresowania kuchnią bezmięsną. Jednak rynek restauracji wegetariańskich (w tym wegańskich). jest znacznie mniejszy od lokali tradycyjnych. Eksperci uważają, że zamykanie się kolejnych restauracji z ofertą bezmięsną wynika z kilku powodów.

- Po pierwsze, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na tego typu kuchnię, praktycznie już wszystkie restauracje tradycyjne rozszerzyły swoje menu o pozycje przeznaczone dla osób odżywiających się w ten sposób. Bez wątpienia stanowi to bardzo dużą konkurencję dla wyspecjalizowanych w wegetariańskich posiłkach restauracji oferujących wyłącznie jeden rodzaj kuchni - przekazuje nam dr Robert Orpych z WSB Merito.

Jak dodaje, "polska kuchnia co do zasady jest kuchnią tradycyjną opartą na produktach mięsnych, co wprost przekłada się na liczbę klientów restauracji wegetariańskich".

Poza tym ogromną rolę ogrywa również presja kosztowa. - Wysokie koszty prowadzenia restauracji spowodowane wysokimi cenami prądu, gazu, najmu w atrakcyjnych lokalizacjach (a to przecież istotny składnik sukcesu), coraz wyższymi kosztami pracowniczymi, a także systematycznym wzrostem cen żywności znacząco determinują możliwości rozwojowe całej branży przyczyniając się niejednokrotnie do likwidacji wielu lokali - zwraca uwagę.

Z kolei Tomasz Przewoźnik, menedżer i coach z wieloletnim doświadczeniem oraz ekspert w zarządzaniu sprzedażą, wskazuje także na koszty produktów roślinnych, które również istotnie wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat.

- Często cena produktów wegańskich jest wyższa od tradycyjnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Tego wszystkiego nie rekompensuje odpowiednio liczna grupa klientów. Wpływ na kiepską kondycję części tego typu lokali mogą mieć – jak w przypadku każdego biznesu – błędy w zarządzaniu lub źle prowadzone działania marketingowe. Istotną konkurencją dla wegerestauracji stały się tradycyjne lokale, które wprowadziły i stale wprowadzają do swojego menu dania roślinne. Szacuję się, że już ponad połowa restauracji w Polsce serwuje, w większym lub mniejszym stopniu, potrawy wegetariańskie - podkreśla.

Poza tym bardzo ważne jest odpowiednie rozeznanie w rynku lokalnym.

- Pytania, jak bardzo nasycony jest lokalny rynek, czy na tym rynku znajdziemy odpowiednią ilość klientów, czy jest na tyle duże zapotrzebowanie na kuchnię wegetariańską, aby restauracja funkcjonowała i przynosiła zyski to kluczowe kwestie warunkujące sukces. Restauracja rządzi się takim samymi prawami ekonomicznymi jak każdy inny biznes. Gra popytu i podaży wprost wpływa na powodzenie przedsięwzięcia - podkreśla ekspert.

Trend na zdrową żywność ma się dobrze

Czy trend na wege już w Polsce przeminęła? Pan Rafał przyznaje, że sam zadaje sobie to pytanie.

- Kilka lat temu brałem udział w wielu konferencjach poświęconych weganizmowi i miałem poczucie, że to idzie do przodu. W tym samym czasie pojawiało się dużo materiałów o weganizmie i hodowlach przemysłowych np. na Netfliksie. Teraz temat jakby przycichł, więc być może trend wznoszący się skończył. Nie wiem z czego to wynika, może pojawiło się wiele innych tematów, a ten wątek zaczął ludziom uciekać? - zastanawia się.

Jednak eksperci widzą tę sprawę nieco inaczej. Zdaniem Przewoźnika moda na sięganie po żywność bezmięsną "na pewno nie przeminęła".

- Liczba osób deklarujących wegetarianizm lub weganizm stale rośnie. Wynika to z coraz większej świadomości zdrowotnej, żywieniowej i ekologicznej społeczeństwa. Wartość globalnego rynku alternatyw dla mięsa szacuje się na 20 mld dolarów, a w 2030 r. ma on osiągnąć wartość 36 mld ze średnim rocznym tempem wzrostu na poziomie 6,4 proc. Pytanie tylko, czy pomimo tych danych, ta grupa konsumentów jest na tyle liczna i zamożna, że może zrekompensować problemy finansowe biznesu wegerestauracji? - zastanawia się menadżer.

O nie aż tak złej sytuacji w branży świadczy też fakt, że np. na mapie Warszawy pojawiło się ostatnio kilka nowych restauracji np. Manna.

Mimo tego, że część Polaków ogranicza wyjścia do restauracji, a osoby deklarujące weganizm to przede wszystkim osoby w wieku 18-34 lata, to ekspert uważa, że trend na zdrowie żywienie będzie się utrzymywał. Pytanie, jak na to zareagują osoby, które dopiero chcą stawiać kroki w tej branży.

- Przedsiębiorcy, którzy rozważają otwarcie biznesu w tej branży, mają szanse na sukces, ale przetrwają najlepsi, którzy umiejętnie połączą dobrą kuchnię ze skutecznością i efektywnością prowadzonego biznesu. Z uwagi na specyfikę przetrwają te restauracje, które przede wszystkim trafnie ocenią zapotrzebowanie na swoje usługi na lokalnym rynku - przekonuje dr Orpych.

- Myślę, że rynek ten będzie mocno ewoluował w kierunku fleksitarianizmu. Chodzi o to, aby maksymalnie poszerzać grono potencjalnych klientów, nie zatracając jednocześnie wegetariańskiego profilu lokalu. Do restauracji chodzimy przecież najczęściej z osobą towarzyszącą lub w szerszym gronie. Rzadko się zdarza, że wszystkie te osoby nie spożywają mięsa - ocenia Przewoźnik.

Podobne spostrzeżenia ma także Rafał Bałaga.

- Niektórzy nie potrafią się w pełni zadeklarować, ale np. chcą ograniczyć spożycie mięsa. Gdybym otwierał restaurację jeszcze raz, to stawiałbym na bardziej zbilansowaną ofertę. Kuchnia roślina 100 proc. to bardzo mocna deklaracja, którą nie wszyscy muszą kupować. Oferując miks, otwieramy się na inne grupy klientów. Jednak z drugiej strony dla wielu szefów kuchni, będących zadeklarowanymi weganami, takie podejście jest nie do przejścia - kwituje.