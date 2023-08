Nowy gang w Biedronce. Dyskont rusza z akcją 28 sierpnia

Biedronka celuje w koniec sezonu urlopowego

Koniec wakacji to bardzo dobry okres dla handlu. Polacy powracają z urlopów, dzieci do szkół i sprzedaż rośnie. To czas szykowania wyprawek szkolnych i uzupełniania lodówek oraz zapasów w spiżarniach po okresie intensywnych wyjazdów wakacyjnych. Biedronka nie mogła zatem wygrać lepiej terminu nowej akcji promocyjnej.