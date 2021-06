Nowy ład zachęca do inwestowania w nieruchomości?- najpierw skorzystaj ze szkolenia

"Nie znam osób, które żałują, że kupiły nieruchomość kilka lat wcześniej. Mieszkania to jedne z najlepszych miejsc do lokowania swojej gotówki. Ja nie traktuję wynajmu mieszkań jako sposobu na zarobek. Patrzę na nieruchomości jak na “zapisanie” swojej finansowej gry. Dzisiaj świat zmienia się tak dynamicznie, że warto stworzyć sobie drugą nogę bezpieczeństwa właśnie w oparciu o nieruchomości. Nowy Ład tego nie zmieni, ponieważ ludzie mieszkali, mieszkają i dalej będą mieszkać w nieruchomościach niezależnie od dopłat i obietnic. Jedyne zagrożenie stojące przed tym rynkiem to nowe podatki, regulacje lub zmiany demograficzne - ale to jeszcze w najbliższych latach nie nastąpi" - mówi Paweł Albrecht, założyciel Albrecht International prowadzącego szkolenia z nieruchomości.