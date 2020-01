Nowy rok i kolejne podwyżki cen. Drożeją usługi

Usługi są coraz droższe. Więcej płacimy za fryzjera czy dania w restauracjach. To nie wszystko, wyższe rachunki zaczynają już wysyłać spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty.

Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska (trzeciej co do wielkości firmy gastronomicznej w kraju) przyznaje otwarcie, że podwyżki w ich restauracjach są. Jak dodaje w rozmowie z "GW", już od dłuższego czasu firma odczuwa presję kosztową, zarówno jeśli chodzi o płace czy surowce, jak i prąd.

Duże sieci i tak mają łatwiej niż mali usługodawcy. Wielu fryzjerów zastanawia się, jak podnieść ceny, by się opłacało, ale by też nie stracić klientów. W mediach społecznościowych właściciele salonów dyskutują, czy 10 zł więcej na każdej usłudze wystarczy, czy będzie za mało.

Jak dodał, w przypadku ochrony jest to wzrost rzędu 15-20 proc., usług utrzymania czystości i zieleni - ok. 10 proc., konserwacji – od 7 do 10 proc., administracji – od 5 do 10 proc.