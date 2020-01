Przeceny po polsku, czyli tylko na papierze

Poświąteczne obniżki w e-sklepach były jedynie wirtualne - wynika z kolejnej edycji "Świątecznego Barometru Cenowego". Co więcej, ceny ponad połowy badanych produktów... wzrosły.

Analiza pokazała, że - wbrew intensywnej komunikacji reklamowej -klientom mogło być ciężko znaleźć produkty, które faktycznie były znacząco przecenione. Tradycyjnie potaniała elektronika i gry komputerowe, za to w górę poszły ceny zabawek oraz kosmetyków i perfum.

Obejrzyj: Polacy królami promocji. Na to hasło biegniemy do sklepów

Do analizy wybrano najpopularniejsze produkty z poniższych kategorii: drobne AGD, czekolady, DIY (zrób to sam), gry, konsole, kosmetyki, książki, laptopy, muzyka, okulary VR, perfumy, planszówki, smartfony, artykuły sportowe, tablety, telewizory, wearables (czyli tzw. urządzenia ubieralne), zabawki oraz zegarki.

Jak wynika z analizy pięciu dużych i znanych sklepów internetowych, które reklamowały się naprawdę dużymi obniżkami (nawet do 70 proc.), prowadzone kampanie marketingowe nie pokrywały się z dużymi obniżkami cen. Przede wszystkim promocje obejmowały ceny zaledwie około jednej trzeciej monitorowanych produktów, które dany sklep ma w swojej ofercie.

- Podobnie jak rok temu obniżki te, wbrew temu co słyszeliśmy w reklamach, na pewno nie sięgały 70 proc., przynajmniej w popularnych kategoriach, które analizowaliśmy. Maksymalne obniżki pojedynczych produktów wynosiły 45 proc. Średnio było to jednak od 9 do 12 proc. - mówi Agnieszka Szapiel, menadżer w zespole strategii Deloitte.