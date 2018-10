Obawiasz się ukrytych kosztów kredytu? Zobacz, jak uniknąć przykrej niespodzianki

Niejeden sprzedawca kredytów potrafi doskonale podkreślić walory oferowanej przez siebie oferty i umiejętne ominąć jej mankamenty. Jeśli potrzebujesz pewnych pieniędzy, możesz skorzystać z nowoczesnego rodzaju doradztwa finansowego – porównywarki on-line.

Tanio, szybko, a przede wszystkim — bezpiecznie

Reklamy kusza podkreślonymi graficznie zerowymi prowizjami, ale jak wiadomo nie są to jedyne koszty pożyczek. Obecnie, poza korzystną finansowo ofertą pożyczek, konsumenci cenią wyżej samo bezpieczeństwo pożyczania i brak ukrytych bądź zawyżonych kosztów. Właśnie tego oczekujemy od banków i instytucji finansowych, jeśli pożyczamy, to chcemy wiedzieć, ile oddamy — z dokładnością co do grosza.