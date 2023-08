Dramat na Wyspach. Ludzie wierzą i płacą. Lądują na ulicy

Żadnych statystyk na temat tego, ile osób padło ofiarą nieuczciwych pośredników, nie ma. Jednak jak możemy wyczytać, pewne pojęcie o skali problemu daje fakt, że na 35-40 osób regularnie przychodzących do wspomnianego banku żywności, 15 to właśnie ci, którzy po przybyciu do Wielkiej Brytanii dowiedzieli się, że ich obiecana praca nie istnieje.