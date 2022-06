Obligacje premiera. "Bał się inflacji, ale zadbał tylko o siebie"

- Mateusz Morawiecki kupił obligacje Skarbu Państwa w momencie, gdy rząd i NBP mówił Polakom, że inflacja nie będzie rosnąć, że jest pod kontrolą - powiedział w programie „Newsroom WP” Ryszard Petru, ekonomista. – Nie wiem, jakie obligacje kupił premier, ale jeśli te antyinflacyjne, to jest to niemoralne i skandaliczne. To świadczy o tym, że bał się inflacji, ale zadbał tylko o siebie. Publicznie problem bagatelizował. Przydałoby się, żeby premier powiedział Polakom, jakie kupił obligacje. Te antyinflacyjne to znakomity sposób na ratowanie oszczędności. NBP w ramach polityki antyinflacyjnej powinien takie obligacje wyemitować, by ściągnąć pieniądz, który zalewa rynek. Efektem będzie niższy zysk NBP i wpływy do budżetu. A Glapiński lubi w tej sprawie chwalić się Kaczyńskiemu. NBP powinien być instytucją niezależną od polityki i polityków. Tymczasem Glapiński ma drugą kadencję w NBP, a Polacy mają rekordową inflację. Jestem zaskoczony, że taka osoba sprawuje taką funkcję.

