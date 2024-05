Nowe limity ZUS. Od czerwca emerytów czeka duża zmiana

Jak podaje "Fakt", od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. limit przychodu z dorabiania może wynieść do 5703,2 zł miesięcznie - wówczas nie wpłynie on na wysokość wcześniejszej emerytury. W przypadku przychodu od 5703,20 zł do 10 591,60 zł ZUS zmniejszy wysokość świadczenia. Powyżej przychodu przekraczającego 10 591,60 zł - wcześniejsza emerytura zostanie zawieszona.