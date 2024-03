Od poniedziałku nowy kanał w telewizji. Co obejrzymy w CTV9?

Na początku 2024 roku Emitel złożył wniosek do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zmianę decyzji rezerwacyjnej dla MUX-8, co umożliwiłoby nadawanie w standardzie DVB-T2. To oznaczałoby poprawę jakości obrazu do HD dla wszystkich kanałów na tym multipleksie. UKE ma wydac decyzję w tej sprawie.