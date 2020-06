Od soboty znowu zjesz w Warsie. Pendolino przywraca gastronomię

Wars wraca do Pendolino. Pozycje dostępne w menu będzie można zjeść w strefie gastronomicznej lub zamówić je do zajmowanego miejsca – u obsługi lub za pomocą aplikacji mWARS - czytamy w komunikacie PKP Intercity.

To jednak nie znaczy, że wszystko wróci do normy. Wciąż będą obowiązywać obostrzenia związane z epidemią koronawirusa.

To odpowiedź przewoźnika na dynamicznie zwiększające się zapotrzebowanie na podróże koleją. "Pokazał to ostatni długi weekend, kiedy to od środy 10 czerwca do niedzieli 14 czerwca PKP Intercity przewiozło 308 tysięcy pasażerów" - informuje spółka.