Odmrażanie gospodarki. Emilewicz zapowiada, że "godziny dla seniorów" znikną

Wicepremier Jadwiga Emilewicz zniesienie "godzin dla seniorów" zapowiedziała w rozmowie z portalem WNP.pl. Ma to być element drugiego etapu odmrażania gospodarki, związany z ponownym otwarciem galerii handlowych od 4 maja.

- Mam nadzieję, że Polacy pójdą do tych sklepów po to, żeby zrobić zakupy, a nie po to, aby przejść się tam na spacer - stwierdziła szefowa resortu rozwoju.