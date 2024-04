"Odwrócona hipoteka" coraz bardziej interesuje seniorów. O co chodzi?

Jak działa odwrócona hipoteka?

Tzw. odwrócona hipoteka w modelu sprzedażowym, umożliwia seniorom otrzymywanie regularnych świadczeń finansowych od instytucji finansowej w zamian za przeniesienie praw własności do swojej nieruchomości. To rozwiązanie skierowane jest głównie do osób powyżej 65 roku życia - przypomina serwis next.gazeta.pl.