"Ogromna akumulacja bogactwa". 2021 to był świetny rok dla milionerów

Idą gorsze czasy

O ile 2021 to był dobry rok dla zamożnych ludzi, to według autorów raportu rok 2022 już teraz wygląda dużo gorzej. Wysoka inflacja utrzymująca się od stycznia i rozmowy o podwyżkach stóp procentowych przez banki centralne wywołały korekty na rynku akcji, których tempo wzrasta - zwraca uwagę Capgemini. A spadające kursy akcji oznaczają oczywiście topniejące majątki bogaczy, bo to właśnie w te papiery wartościowe zwykle inwestują najzamożniejsi ludzie na świecie.