Padła "szóstka" w Lotto. Mamy nowego multimilionera

Jest też drugi szczęśliwiec

Od wygranej będzie musiała jednak zapłacić podatek, który wynosi 10 proc. Tym samym szczęśliwcowi zostanie "na czysto" nieco ponad 10 mln zł. Wtorek okazał się także szczęśliwy dla osoby, która zagrała w Lotto Plus i miała na swoim kuponie liczby 4, 16, 18, 28, 29 i 42. To właśnie one zostały wylosowane i dały zwycięzcy milion złotych (minus podatek).