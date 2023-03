Okazjonalna praca zdalna. Rząd szykuje zmiany w świadectwie pracy

- Dla pracodawców, a w praktyce dla działów kadr, to informacja o dodatkowym obowiązku ewidencjonowania dni pracy zdalnej okazjonalnej. Spodziewać się można, że na potrzeby wewnętrze, pracodawcy i tak posiadaliby informacje o wykorzystanych dniach home office, niemniej w świetle mnożących się niepewności co do wykładni przepisów, nowy obowiązek zapewne spotka się z chłodnym przyjęciem - uważa mec. Magdalena Sudoł, cytowana przez serwis Prawo.pl.