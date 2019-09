Okulary z marketu nie są zdrowe dla oczu. Ich niska cena powinna nas niepokoić

Drogerie i markety to miejsca, gdzie można kupić wszystko - nawet gotowe okulary do czytania. Brzmi jak bajka - nie trzeba odwiedzać okulisty, płacić za dobór szkieł, a potem jeszcze za oprawki. Tylko ten pozorny raj może zamienić nasz wzrok w piekło.

Wybrałam się do supermarketu i drogerii, aby dokładnie przyjrzeć się asortymentowi gotowych okularów. (WP.PL, Fot: Agata Wołoszyn)

Na pierwszy rzut oka sytuacja wydaje się być idealna. Podczas codziennych zakupów w markecie, zauważamy na stoisku gotowe okulary do czytania o mocy takiej, jak nasza wada, które kosztują kilkanaście złotych. Postanowiłam to sprawdzić. Wybrałam się do supermarketu i drogerii, aby dokładnie przyjrzeć się asortymentowi gotowych okularów.

Najtańsze kosztują 9,99 zł, a najdroższe, które znajduję - 18,99 zł. Wybór jest naprawdę duży - różne moce, kształty i kolory oprawek. Próbuję "dobrać" się do ulotki, która jest do nich przyczepiona. Okazuje się to bardzo trudne, bo jest złączona z okularami, a na dodatek literki są tak małe, że niejedna osoba może mieć problem z ich odczytaniem.

Udaje mi się znaleźć okulary innej firmy, które mają wyraźniejsze napisy na metce. Umieszczono na niej ostrzeżenie: "Tylko do widzenia bliskiego i czytania. Tylko regularne, profesjonalne badanie oczu może określić potrzeby wzrokowe oraz stan zdrowia oczu. Nie używać podczas prowadzenia i manewrowania pojazdem. Nie używać do widzenia dalekiego. Nie używać do ochrony oczu." Dobrze, że pojawiają się te informacje, szkoda tylko, że mało kto to czyta.

Według raportu "Polak z wadą wzroku", cytowanego na stronie internetowej Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej, 8 proc. ankietowanych na potrzeby tego badania zadeklarowało, że kupuje okulary korekcyjne w supermarkecie, tyle samo - na bazarze lub straganie, a 5 proc. - nie pamięta. W przypadku zakupu okularów przeciwsłonecznych korekcyjnych liczby robią jeszcze większe wrażenie. Jest to odpowiednio: 16 proc., 12 proc. i 9 proc.

- Na pewno noszenie takich okularów z marketu nie jest zdrowe dla oczu. Dobór szkieł u specjalisty składa się z kilku etapów, po badaniu wzroku przepisywane są właściwe moce soczewek okularowych, potem wybiera się oprawki z uwzględnieniem fizjonomii twarzy, anatomii głowy itp. Ważną kwestią jest również dopasowanie nanośników i zauszników oraz rozstaw i pomiar źrenic. Kupując okulary w markecie pomijamy te wszystkie etapy - komentuje optometrysta Jarosław Ponichtera.

Specjalista mówi, że przychodzą do niego pacjenci, którzy nosili okulary z marketu i na początku wszystko było w porządku, a potem zaczęła ich boleć głowa. - Jeżeli okulary są źle dobrane do rozstawu źrenic, to można wywołać sobie później stan napięcia mięśniowego w oczach. Zdarza się, że po długim noszeniu takich niedopasowanych okularów, pacjent czuje dyskomfort przy użytkowaniu tych dobrze dobranych - mówi ekspert.

Nie ma uniwersalnych okularów dla wszystkich ludzi. Te, które mogą być dobre dla jednych, drugim mogą szkodzić. Optometrysta jest zdania, że te "gotowe" mogą sprawdzić się tylko na chwilę, np. jak idziemy na zakupy i chcemy przeczytać ulotkę czy etykietę. Zdecydowanie nie powinniśmy używać ich na co dzień.

