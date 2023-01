Opłata cukrowa obejmie kolejne produkty? Producenci soków biją na alarm

Od kilku miesięcy Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem zmian w ustawie o opłacie cukrowej. Opłata cukrowa co do zasady jest nakładana na napoje z dodatkiem cukrów, substancji słodzących, a także kofeiny lub tauryny. Istnieje jednak szereg wyjątków. Opłatą nie są objęte m.in. wyroby medyczne, suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia, wyroby akcyzowe, wyroby na bazie mleka albo jego przetworów (np. jogurty) i kilka innych grup produktów. Opłacie nie podlegają też soki 100 proc. i napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml.