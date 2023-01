Opłata cukrowa. Ministerstwo Finansów tłumaczy, po co zmienia ustawę

Rząd chce zniechęcić do słodkiego

Opłata cukrowa, zwana też potocznie "podatkiem cukrowym", weszła w życie w styczniu 2021 roku. "To danina, która ma wspierać prozdrowotne wybory konsumentów i ograniczyć spożycie słodkich napojów. Ma zniechęcać konsumentów do spożywania wysokosłodzonych napojów, a tym samym motywować producentów do redukcji ilości cukru i substancji słodzących w oferowanych produktach" - czytamy na rządowej stronie internetowej.