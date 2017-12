Z danych GUS wynika, że inflacja rok do roku (w I półroczu 2017 r. w stosunku do 2016 r.) wyniosła 1,9 proc. Z tego też powodu wzrastają górne stawki podatków, jakie mamy do zapłacenia. Oczywiście samorządy mogą, ale nie muszą przekroczyć ustalonych kwot, wyliczając stawki podatków lokalnych.