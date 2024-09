Opłaty za marnowanie żywności w górę. Rząd szykuje zmiany

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", wzrost opłat za marnowanie żywności to jedna ze zmian, które znalazły się w założeniach do nowelizacji ustawy mającej przeciwdziałać temu zjawisku. Zgodnie z najnowszymi projektami ustawy, opłata za marnowanie żywności może wzrosnąć z 10 gr do 50 gr za kilogram.