Opóźnienia na kolei. Za przymusową noc w pociągu dostaniesz zwrot połowy ceny biletu. I kawę, jeśli ma szczęście

Im dłuższą trasę ma pociąg, tym większe prawdopodobieństwo, że dojedzie do stacji docelowej opóźniony. Dla pasażerów oznacza to nierzadko nawet 4-5 dodatkowych godzin w ciasnym przedziale. Na otarcie łez - odszkodowanie w symbolicznej wysokości.

Tysiące pasażerów, którzy z weekendowych wyjazdów wracali do domu pociągiem, utknęły w nich na długie godziny. Zerwana sieć trakcyjna w okolicach Nasielska spowodowała ogromne utrudnienia w kursowaniu pociągów na trasie Gdańsk - Warszawa.

Kolej to naczynia połączone, więc poopóźniane były składy jadące do Gdyni, Krakowa, Olsztyna, Wrocławia, Rzeszowa, Warszawy, Łodzi. Pasażerowie, którzy do celu dotarli z półtoragodzinnym opóźnieniem, mogli mówić o szczęściu, bo rekordziści wysiedli na końcowej stacji 400 minut po czasie.