WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne Artykuł sponsorowany System SaaS 1 godzinę temu Oprogramowanie dla biznesu w wersji ekonomicznej - System SaaS dopasowany do potrzeb Twojej firmy Usługi informatyczne związane z zakupem, wdrożeniem, opieką autorską i ewentualnym rozwojem oprogramowania pod potrzeby biznesowe należą do najdroższych usług na rynku IT. Jak więc zaoszczędzić, wybierając system najbardziej dostosowany do potrzeb swojej organizacji? Krokiem w tym kierunku będzie wybór systemu w modelu SaaS, zamiast in-house, ale i tu trzeba wybrać mądrze. Dostawcy oprogramowania dla biznesu oferują najczęściej systemy chmurowe, których moduły dostosowywane są na bieżąco do potrzeb konkretnej spółki. Takie rozwiązania są często kosztowne i nie zawsze potrzebne. Dla mniejszych firm, które chcą korzystać z oprogramowania sprawdzonej marki, powstają ekonomiczne wersje systemów, zawierające podstawowe zestawy funkcjonalności, które najczęściej w zupełności wystarczą do obsługi procesów biznesowych w tego typu organizacjach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) System IT jak linie lotnicze Rodzaje oprogramowania dla firm obecnie dostępne na rynku porównać można do klas linii lotniczych, które może wybrać podróżujący. Ci, którzy mogą sobie pozwolić na klasę biznes, mają zapewniony najwyższy komfort podróżowania, zaczynając od osobnego siedzenia z dużym ekranem telewizyjnym, wybranymi posiłkami i napojami w eleganckiej zastawie. Niektóre linie oferują nawet samochód z kierowcą, który podwiezie pasażera na lotnisko i odwiezie do domu, czy też dedykowane poczekalnie dla podróżnych. Alternatywą dla klasy biznes, jest oczywiście klasa ekonomiczna. Tam pasażer nie ma osobnego fotela, ma po prostu wystarczającą ilość miejsca na nogi, a posiłki i inne usługi realizowane są według jednej, sprawdzonej procedury bez miejsca na indywidualne ekstrawagancje. Pytanie jednak, czy w większości przypadków to nie wystarczy? Przecież każdy pasażer, bez względu na to gdzie siedzi, doleci na miejsce w tym samym czasie, czyli osiągnie cel podróży. Tak samo przedsiębiorca, który wybierze ekonomiczną wersję systemu, osiągnie swój cel biznesowy, korzystając ze sprawdzonych procedur i konfiguracji, pomimo braku możliwości indywidualnych kastomizacji. Gotowe programowanie SaaS - główne korzyści Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na gotowe oprogramowanie w modelu SaaS mogą liczyć na wiele korzyści, które wiążą się z bezpośrednimi oszczędnościami. Przede wszystkim firma nie musi zaopatrywać się we własne serwery do utrzymania systemu, ponieważ całe środowisko informatyczne utrzymywane i administrowane jest na serwerach dostawcy. W tym modelu klient otrzymuje także gotowy system zarządzania bazą danych, dostosowany do obsługi pracowników w organizacji. Ważnym udogodnieniem jest fakt, że z oprogramowania SaaS można korzystać z dowolnego urządzania mobilnego z dostępem do internetu, 24 godziny na dobę. Dzięki temu, że system administrowany jest przez dostawcę, firma nie musi się także martwić o wprowadzanie koniecznych aktualizacji, wynikających np. ze zmian w przepisach prawa. Klient ma więc pewność, że jego system jest aktualny i zgodny z najnowszymi wytycznymi. Jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy tradycyjnym modelem SaaS, a predefiniowanym rozwiązaniem - firma ma do dyspozycji jedynie moduły udostępnione przez dostawcę, nie ma więc możliwości dopasowania systemu do unikalnych procesów, występujących tylko w danym przedsiębiorstwie. Czy faktycznie jest to problem? Jak twierdzi Radosław Zawada, zastępca dyrektora handlowego w UNIT4 Polska, odpowiedzialny za rozwój systemu TETA AIR, dla większości średnich i dużych firm, taka wersja oprogramowania, będzie odpowiedzią na ich potrzeby:

„Predefiniowany system TETA AIR stworzyliśmy w oparciu o ponad 30 letnie doświadczenie we współpracy z naszymi klientami. Wiemy dokładnie z jakimi wyzwaniami mają do czynienia organizacje zatrudniające paręset, tysiąc, czy nawet paręnaście tysięcy pracowników. W wielu przypadkach procesy kadrowo-płacowe poukładane są bardzo podobnie, w związku z czym opracowaliśmy standardową konfigurację, począwszy od zespołu modułów funkcjonalnych, na predefiniowanych obiegach worklfow skończywszy. Pełny zakres funkcjonalny dostępny w TETA AIR wystarczy do obsługi zarówno tych prostych jak i skomplikowanych procesów biznesowych w przedsiębiorstwach zatrudniających kilkuset pracowników.” Procesy obsługiwane przez gotowe oprogramowanie SaaS Jednymi z najtrudniejszych procesów, są te związane z obsługą pracowników. W każdej firmie, bez względu na branżę, konieczne jest prawidłowe rozliczenie płac osób zatrudnionych oraz bieżąca aktualizacja ich danych. Wspomniane oprogramowanie TETA AIR oferuje automatyzację w tym zakresie następujących procesów: Zatrudnienie pracownika - manager ma do dyspozycji zautomatyzowany formularz zatrudnienia czy przedłużenia umowy, który może wysłać w dowolnym momencie do działu HR, wraz ze swoimi rekomendacjami (np. przedłużenie kończącej się umowy, czy zmianę stanowiskadla konkretnego pracownika). Tak samo procedura wygląda przy zatrudnieniu nowych pracowników. Po zatwierdzeniu wniosku przez Dział HR, dane automatycznie pojawiają się w systemie i można wygenerować komplet umów czy aneksów gotowych do podpisu.

Administracja kadrowa - Pracownik ma możliwość składania np. swoich wniosków urlopowych czy wniosków dotyczących np. zmiany miejsca zamieszkania, rejestracji członków rodziny, rejestracji do funduszu socjalnego przez aplikację TETA ME dostępną na urządzeniach mobilnych. Pracownik, przy pomocy kilku kliknięć na portalu może pobranć swój PIT, czy pasek płacowy - nie musi w tym celu udawać się do działu HR. To duża oszczędność czasu dla obu stron.

Zarządzanie czasem pracy - System udostępnia kompletne mechanizmy dla kierowników i managerów, dotyczące planowania grafików i zarządzania nadgodzinami, uwzględniające walidacje zgodności planowanego czasu pracy z aktualnym stanem prawnym. Pracownik, na swoim profilu w opcji „Mój czas pracy” ma udostępniony dokładny wykaz wypracowanych godzin oraz nadgodzin, dzięki czemu wie ile czasu wypracował i jakie wynagrodzenie mu się za to należy - nie musi zgłaszać się w tej sprawie do działu HR. To bardzo wygodna opcja, szczególnie w firmach gdzie występują rozliczenia kwartalne.

Rachuba płac - zautomatyzowany proces naliczania wynagrodzeń, na podstawie wszystkich danych o pracowniku(w tym informacji takich jak: ilość członków rodziny, benefity, absencje, nadgodziny, itp.), wprowadzanych systematycznie, w czasie rzeczywistym przez pracownika lub jego przełożonych. System TETA AIR w modelu SaaS - pewność i bezpieczeństwo Wybór systemu takiego jak TETA AIR gwarantuje stabilność kosztów - przedsiębiorca dokonuje comiesięcznej opłaty, w ramach której otrzymuje dostęp do całego środowiska oprogramowania (system zarządzania bazą danych, oprogramowanie dla administracji kadrowo-płacowej TETA HR, aplikacja dla pracowników i kierowników TETA ME) z wcześniej ustalonymi funkcjonalnościami. System jest utrzymywany i administrowany przez dostawcę, dzięki czemu organizacja klienta nie musi zabezpieczać etatu informatyka do obsługi procesów back-office czy przeprowadzania aktualizacji. Usługa obejmuje również stały nadzór i asystę techniczną inżynierów bazy danych. Wybór TETA AIR w modelu SaaS to przede wszystkim postawienie na bezpieczeństwo. Dostawca rozwiązania – firma Unit4 Polska - posiada bowiem dedykowane centrum danych, na terenie Polski, z najwyższej klasy zabezpieczeniami. Potwierdzeniem tego jest posiadany przez dostawcę certyfikat ISO 27001, dotyczący polityki zarządzania bezpieczeństwem informacji. Więcej na temat oprogramowania TETA AIR można przeczytać na stronie -> www.teta-air.pl Polub WP Finanse 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne