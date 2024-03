Ostatnie dni akcji w Biedronce. W tych sklepach można zgarnąć voucher

Jak działają recyklomaty w Biedronce? Lista 12 placówek

W ramach akcji Biedronka przyjmuje opakowania po napojach. Do recyklomatów można wkładać plastikowe butelki PET (wykonane z politereftalanu etylenu) o pojemności do 3 litrów lub puszki aluminiowe o pojemności do 1 litra.