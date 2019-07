Oszustwo przy wypłacie gotówki. Duży bank ostrzega

Santander Bank Polska ostrzega przed cash trapping, czyli zatrzymywaniem gotówki w bankomacie. W ten sposób można utracić gotówkę podczas wypłaty.

Na czym polega to oszustwo? Jak wyjaśnia bank, jest to przyklejenie się wypłaconej gotówki do dodatkowo zamontowanej do bankomatu listwy, w miejscu gdzie powinien odbyć się odbiór pieniędzy. Często też można spotkać się z nakładkami na listwy do wkładania kart, które mają za zadanie skopiowanie ich, tak by przestępcy mogli się nimi dalej posługiwać.