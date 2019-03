Otomoto i blokada konta. Nowa metoda oszustów

"Twoje konto zostanie zablokowane, wymagana dopłata 76 groszy" - takie SMS-y od oszustów dostają użytkownicy ototmoto.pl. Ci, którzy się nabiorą, tracą tysiące złotych. - Nigdy nie komunikujemy się z naszymi klientami SMS - ostrzega serwis.

W przesłanej wiadomości jest też link do płatności. Przekierowuje on na sfałszowaną stronę banku. Po zalogowaniu dane wyciekają do oszustów, którzy zyskują nieograniczony dostęp do konta. I w ten sposób kradną tyle pieniędzy, ile dusza zapragnie.