Otwarcie restauracji i salonów fryzjerskich. Jak będzie wyglądało w praktyce?

Już jutro rząd ma ogłosić datę trzeciego etapu "odmrażania gospodarki". Plan zakłada otwarcie restauracji, salonów fryzjerskich i kosmetycznych, ale także umożliwienie organizacji czasu wolnego i imprez do 50 osób.

Otwarcie restauracji i salonów fryzjerskich. Jak będzie wyglądało w praktyce?

Ponadto do tramwajów i autobusów wejdzie 2-3 razy więcej pasażerów niż dziś. Przypomnijmy, że na tę chwilę do autobusu wejdzie 25 osób. Od poniedziałku wejdą co najmniej 54 osoby.